У Севастополі вибухи та пожежа: в окупантів горить район Фіолента і Козачки
В окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи. Місцеві повідомляють про густий дим і пожежу після падіння безпілотника, начебто начиненого вибухівкою.
У ніч проти 21 серпня в районі Фіолента, що під тимчасово окупованим Севастополем, пролунали два сильні вибухи. Про це повідомляють місцеві ресурси. Попри потужні детонації, сигналу повітряної тривоги не було.
Згодом стало відомо про вибух і пожежу в мікрорайоні Козачка. За попередніми даними, там впав начебто бойовий безпілотник, начинений тротилом. На місці видно густий чорний дим.
Окупаційна влада Криму офіційно ситуацію не коментує.
