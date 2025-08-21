ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
441
Час на прочитання
1 хв

У Севастополі вибухи та пожежа: в окупантів горить район Фіолента і Козачки

В окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи. Місцеві повідомляють про густий дим і пожежу після падіння безпілотника, начебто начиненого вибухівкою.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Пожежа, вогонь

Пожежа, вогонь / © pixabay.com

У ніч проти 21 серпня в районі Фіолента, що під тимчасово окупованим Севастополем, пролунали два сильні вибухи. Про це повідомляють місцеві ресурси. Попри потужні детонації, сигналу повітряної тривоги не було.

Згодом стало відомо про вибух і пожежу в мікрорайоні Козачка. За попередніми даними, там впав начебто бойовий безпілотник, начинений тротилом. На місці видно густий чорний дим.

Окупаційна влада Криму офіційно ситуацію не коментує.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в окупованому Криму вимкнуть інтернет: що відомо.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie