У Севастополі вибухи та пожежа: в окупантів горить район Фіолента і Козачки

У ніч проти 21 серпня в районі Фіолента, що під тимчасово окупованим Севастополем, пролунали два сильні вибухи. Про це повідомляють місцеві ресурси. Попри потужні детонації, сигналу повітряної тривоги не було.

Згодом стало відомо про вибух і пожежу в мікрорайоні Козачка. За попередніми даними, там впав начебто бойовий безпілотник, начинений тротилом. На місці видно густий чорний дим.

Окупаційна влада Криму офіційно ситуацію не коментує.

