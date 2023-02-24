У Севастополі замайорів український прапор (фото)

В окупованому Севастополі партизани встановили український прапор вдень 24 лютого – в річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомили в телеграм-каналі "Крымские партизаны".

"Тимчасово окупуваний Севастополь. Партизани. Слава Україні!" – йдеться в короткому підписі до опублікованого фото.

Зауважимо, що національний стяг встановлений над арками на Графській пристані Севастополя.

Фото: телеграм-канал "Крымские партизаны"

Нагадаємо, напередодні партизани з руху "Атеш" неподалік від окупованого Сімферополя підірвали частину залізничної колії, тож рух на гілці був зупинений.

Того ж дня на російський радіостанціях у Криму несподівано зазвучало звернення голови ГУР Міноборони України Кирила Буданова про те, що півострів, Донбас і весь південь назавжди повернуться додому.

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