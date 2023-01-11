У Севастополі жінка поскаржилась поліції на побиття чоловіка і дізналася, що він – дезертир із "ДНР"

Жінка була переконана, що коханий – морський піхотинець, а він вісім років перебував у розшуку терористів з "ДНР".

Жителька окупованого Севастополя поскаржилась до поліції на чоловіка-морпіха, який у стані алкогольного сп’яніння побив її в новорічну ніч. Від поліції жінка дізналася неочікувані деталі про свого коханого.

Про це повідомляє російський телеграм-канал Mash.

Стосунки Євгенії та Сергій тривали протягом року і жінка була впевнена, що коханий – морський піхотинець. Про це вона знала лише зі слів чоловіка. У стосунках пари панувала ідилія, проте під час новорічних свят усе змінилося.

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"Сергій відлетів у алкогольний умат на п'ять днів. І поки синева хлюпала в його голові, сльози Євгенії хлюпали по стінах – від ударів партнера та зірваних свят. В образі вона зателефонувала до частини, у якій, як вона думала, служив коханець", – йдеться в повідомленні каналу.

Євгенія розповіла про побиття чоловіка морським піхотинцям. Вони приїхали, забрали дебошира і пізніше з'ясували, що він не має до морської піхоти жодного стосунку. Тоді Сергія передали до поліції, де і з’ясувалося, що чоловік 2014 року дезертував з "армії "ДНР" і весь цей час був робітником на будівництві. За даним телеграм-каналу, чоловік утік із військової частини бойовиків "ДНР" та вісім років перебував у розшуку.

Нагадаємо, в Україні судитимуть російського генерала-уродженця Вінниччини, який керував діями підрозділів "ДНР" та допомагав групі "Стрєлкова/Гіркіна".

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