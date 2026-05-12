У регіоні неспокійно / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 12 травня, ворожі «Шахеди» долетіли до Хмельницької області.

У регіоні, за даними моніторингових каналів, гримлять вибухи. Безпілотники рухаються у бік Старокостянтиніва, Старої Синяви.

Раніше повідомлялося, що у Вінницькій області теж лунали вибухи.

Реклама

Атака по Україні 12 травня — останні новини

Нагадаємо, російські війська завдали масованих ударів по Дніпропетровській області. Під атакою опинилися Дніпро, Нікопольський, Синельниківський, Самарівський та Павлоградський райони. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще четверо — дістали поранення.

Дитячий садок та житлові будинки пошкоджені у Фастівському районі внаслідок нічної атаки російськими БпЛА. На місцях працюють усі оперативні служби. Триває ліквідація наслідків атаки та фіксація завданих руйнувань.

У Києві теж було неспокійно. Під час повітряної тривоги уламки ворожого безпілотника впали на дах 16-поверхівки в Оболонському районі столиці та спричинили пожежу, яку загасили мешканці будинку.

Під ударом опинилася Житомирська область, де внаслідок повітряної атаки були пошкоджені житлові будинки, господарські споруди та автомобілі цивільних.

Реклама

Новини партнерів