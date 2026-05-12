ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1804
Час на прочитання
1 хв

У ще одній області гримлять вибухи — де атакують росіяни

У Хмельницькій області на тлі оголошеної повітряної тривоги лунають звуки вибухів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
У регіоні неспокійно

У регіоні неспокійно / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 12 травня, ворожі «Шахеди» долетіли до Хмельницької області.

У регіоні, за даними моніторингових каналів, гримлять вибухи. Безпілотники рухаються у бік Старокостянтиніва, Старої Синяви.

Раніше повідомлялося, що у Вінницькій області теж лунали вибухи.

Атака по Україні 12 травня — останні новини

Нагадаємо, російські війська завдали масованих ударів по Дніпропетровській області. Під атакою опинилися Дніпро, Нікопольський, Синельниківський, Самарівський та Павлоградський райони. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще четверо — дістали поранення.

Дитячий садок та житлові будинки пошкоджені у Фастівському районі внаслідок нічної атаки російськими БпЛА. На місцях працюють усі оперативні служби. Триває ліквідація наслідків атаки та фіксація завданих руйнувань.

У Києві теж було неспокійно. Під час повітряної тривоги уламки ворожого безпілотника впали на дах 16-поверхівки в Оболонському районі столиці та спричинили пожежу, яку загасили мешканці будинку.

Під ударом опинилася Житомирська область, де внаслідок повітряної атаки були пошкоджені житлові будинки, господарські споруди та автомобілі цивільних.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1804
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie