У ще одній області гримлять вибухи — де атакують росіяни
У Хмельницькій області на тлі оголошеної повітряної тривоги лунають звуки вибухів.
Сьогодні, 12 травня, ворожі «Шахеди» долетіли до Хмельницької області.
У регіоні, за даними моніторингових каналів, гримлять вибухи. Безпілотники рухаються у бік Старокостянтиніва, Старої Синяви.
Раніше повідомлялося, що у Вінницькій області теж лунали вибухи.
Атака по Україні 12 травня — останні новини
Нагадаємо, російські війська завдали масованих ударів по Дніпропетровській області. Під атакою опинилися Дніпро, Нікопольський, Синельниківський, Самарівський та Павлоградський райони. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще четверо — дістали поранення.
Дитячий садок та житлові будинки пошкоджені у Фастівському районі внаслідок нічної атаки російськими БпЛА. На місцях працюють усі оперативні служби. Триває ліквідація наслідків атаки та фіксація завданих руйнувань.
У Києві теж було неспокійно. Під час повітряної тривоги уламки ворожого безпілотника впали на дах 16-поверхівки в Оболонському районі столиці та спричинили пожежу, яку загасили мешканці будинку.
Під ударом опинилася Житомирська область, де внаслідок повітряної атаки були пошкоджені житлові будинки, господарські споруди та автомобілі цивільних.