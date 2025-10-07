- Дата публікації
У ще одній області відключення світла через атаку РФ
Росіяни знову обстріляли критичну інфраструктуру Чернігівської області, залишивши людей без світла.
Зранку 7 жовтня армія РФ вдарила по Прилуках на Чернігівщині, поціливши в енергетичний об’єкт. Застосовуються відкочення світла.
Про це повідомляє «Чернігів обленерго».
Наслідки удару по Прилуках
Через атаку РФ без електропостачання одномоментно залишилася понад 61 тисяча абонентів.
«Енергетики оперативно приступили до відновлення і вже заживлюють споживачів. Тож просимо трішки зачекати! Робимо усе, щоб світло якнайшвидше повернулося у ваші оселі», — підкреслили в обленерго.
Мешканцям області вчергове нагадали про важливість збереження інформаційної тиші і дотримання заходів власної безпеки.
Слід зауважити, що росіяни нещадно б’ють по критичній інфраструктурі області. Так, раніше окупанти поцілили в енергетичний об’єкт Ічнянщини. Фахівці оперативно взялися до роботи над ліквідацією наслідків та заживленням споживачів.
Нагадаємо, у Чернігівській області запровадили графіки погодинного відключення електроенергії.
«На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинного відключення електропостачання у форматі „3 через 3“. Де ситуація дозволяє — часу зі світлом було більше», — сказав голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Він визнає, що ситуація в мережі дуже складна. Через це застосовувались та діють аварійні відключення у Чернігові, а також Чернігівському, Корюківському та Новгород-Сіверському районах. Упродовж дня енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілів, аби забезпечити світлом мешканців області.