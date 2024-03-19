У Шепетівці посмертна донорка подарувала нове життя чотирьом людям

Жінка, у якої лікарі Шепетівської багатопрофільної лікарні констатували смерть мозку, за згодою родичів стала доноркою для чотирьох людей.

Про це розповів Валерій Сивоконюк - завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Шепетівської багатопрофільної лікарні на Хмельниччині, - пише Укрінформ.

За його словами, місцева мешканка отримала черепно-мозкову травму, коли впала з велосипеда. Її прооперували і медики відчайдушно боролися за життя. Але травма завдала непоправної шкоди мозку.

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“У пацієнтки констатували смерть мозку. Але серце, обидві нирки та печінка були живими. А це - шанс на порятунок ще чотирьох життів. Величезна подяка родичам цієї жінки, що дали дозвіл на вилучення органів”, - заявив Сивоконюк.

Нирки та печінку одразу забрали для пересадки реципієнтам львівські медики, а серце — столичні.

Нагадаємо, що в Україні вперше знайшли донора кісткового мозку з вітчизняного реєстру. Процедура донації була схожа на здавання крові.

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