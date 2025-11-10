- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 195
- Час на прочитання
- 1 хв
У шести областях України на 11 листопада оголошено жовтий рівень небезпеки - подробиці
Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки у декількох регіонах.
В низці областей України на 11 листопада прогнозується погіршення погодних умов.
Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр та ДСНС.
За даними синоптиків, значні дощі очікуються в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, а вдень також у Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях.
Для цих регіонів оголошено I рівень небезпечності — жовтий.
У гідрометцентрі попереджають, що несприятливі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також призвести до ускладнення руху автотранспорту.
Фахівці радять громадянам заздалегідь планувати свої поїздки, за можливості уникати далеких маршрутів.
Керівникам підприємств рекомендується вжити заходів для мінімізації ризиків, а водіям — бути максимально уважними на дорогах і дотримуватись безпечної дистанції.
