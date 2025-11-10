ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
195
1 хв

У шести областях України на 11 листопада оголошено жовтий рівень небезпеки - подробиці

Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки у декількох регіонах.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Погода

Погода / © pixabay.com

В низці областей України на 11 листопада прогнозується погіршення погодних умов.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр та ДСНС.

За даними синоптиків, значні дощі очікуються в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, а вдень також у Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях.

Для цих регіонів оголошено I рівень небезпечності — жовтий.

У гідрометцентрі попереджають, що несприятливі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також призвести до ускладнення руху автотранспорту.

Фахівці радять громадянам заздалегідь планувати свої поїздки, за можливості уникати далеких маршрутів.

Керівникам підприємств рекомендується вжити заходів для мінімізації ризиків, а водіям — бути максимально уважними на дорогах і дотримуватись безпечної дистанції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики шокували прогнозом погоди в Україні.

