У шести областях України на 11 листопада оголошено жовтий рівень небезпеки - подробиці

Погода / © pixabay.com

Реклама

В низці областей України на 11 листопада прогнозується погіршення погодних умов.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр та ДСНС.

За даними синоптиків, значні дощі очікуються в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, а вдень також у Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях.

Реклама

Для цих регіонів оголошено I рівень небезпечності — жовтий.

У гідрометцентрі попереджають, що несприятливі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також призвести до ускладнення руху автотранспорту.

Фахівці радять громадянам заздалегідь планувати свої поїздки, за можливості уникати далеких маршрутів.

Керівникам підприємств рекомендується вжити заходів для мінімізації ризиків, а водіям — бути максимально уважними на дорогах і дотримуватись безпечної дистанції.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики шокували прогнозом погоди в Україні.