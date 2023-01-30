У школах Каховського району Херсонщини окупанти забороняють дітям навчатись за українською програмою - Генштаб

Місцеві викладачі відмовляються навчати дітей за російською програмою, через це окупанти погрожують примусово вивозити дітей на окуповані території Херсонщини, а також до Росії та окупованого Криму.

У місцевих школах населених пунктів Каховського району Херсонської області російські окупанти забороняють школярам навчатись онлайн за українською програмою.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України 30 січня.

"Місцеві викладачі відмовляються навчати дітей за російською програмою, через це окупанти погрожують примусово вивозити дітей на так зване навчання углиб тимчасово зайнятої Херсонщини, а також до Росії та окупованого Криму", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, у Росії поліція прийшла до школяра, який на уроці спитав, чому Путін розпочав війну проти України.

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