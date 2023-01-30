Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У школах Каховського району Херсонщини окупанти забороняють дітям навчатись за українською програмою - Генштаб

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
259
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У школах Каховського району Херсонщини окупанти забороняють дітям навчатись за українською програмою - Генштаб

Фото: Людмила Денісова / Facebook

Місцеві викладачі відмовляються навчати дітей за російською програмою, через це окупанти погрожують примусово вивозити дітей на окуповані території Херсонщини, а також до Росії та окупованого Криму.

У місцевих школах населених пунктів Каховського району Херсонської області російські окупанти забороняють школярам навчатись онлайн за українською програмою.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України 30 січня.

"Місцеві викладачі відмовляються навчати дітей за російською програмою, через це окупанти погрожують примусово вивозити дітей на так зване навчання углиб тимчасово зайнятої Херсонщини, а також до Росії та окупованого Криму", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, у Росії поліція прийшла до школяра, який на уроці спитав, чому Путін розпочав війну проти України.

Навчання у підвалах: в деокупованому Лимані відновили уроки для пів тисячі дітей

Навчання у підвалах: в деокупованому Лимані відновили уроки для пів тисячі дітей

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
259
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація