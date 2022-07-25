У школах Львівщини планують повністю відмовитися від російської мови - ОВА

У школах Львівщини, найімовірніше, не буде класів із російською мовою навчання.
Офіційно це буде відомо до 5 вересня, коли всі суб’єкти подадуть звітність до ЄДЕБО (Єдиної державної електронної бази з питань освіти).
Про це повідомив радник голови Львівської ОВА Олег Радик з посиланням на Департамент освіти та науки Львівської обласної військової адміністрації.
"Класів з російською мовою навчання більше не буде в школах Львівської області. Були ще минулого року треті, четверті класи у трьох школах", - написав він.
Раніше ми розповідали, які нововведення чекають на школярів від 1 вересня.
Нагадаємо, омбудсмен відповів, чи викладатимуть російську мову в школах.
Як повідомлялося, в Ужгороді започаткували курси рідної мови.
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