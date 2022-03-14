У школах Львівської області розпочалося навчання: у більшості закладів дистанційка

У школах Львівської області розпочалося навчання: у більшості закладів дистанційка

Очне навчання відбуватиметься у 54 школах.

У понеділок, 14 березня, у Львівській області розпочнеться навчання у школах.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його словами, формат навчання кожний заклад визначав самостійно і погоджував з військовою адміністрацією. Більшість шкіл регіону будуть працювати дистанційно. Очне навчання відбуватиметься у 54 освітніх закладах області. У кількох школах буде змішаний формат.

"Для дітей, які не мають можливості відвідувати школу, Департамент освіти і науки Львівської ОВА спільно з Львівською політехнікою створили проєкт Дистанційна школа на платформі Moodle", - розповів Козицький.

Наразі до платформи долучився 1301 учень. Найбільше – з Харківської області – 57%, з який 49% зараз перебувають області. З Київської області до Дистанційної школи долучився 21% дітей. Крім того, близько 8% школярів долучилося з-за кордону.

До слова, у школах аблася 28 лютого розпочалися канікули. А у зв’язку із введенням воєнного стану, заклади дошкільної освіти тимчасово припиняють освітній процес.

Читайте також: