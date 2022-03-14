У школах Львівської області розпочалося навчання: у більшості закладів дистанційка

Очне навчання відбуватиметься у 54 школах.
У понеділок, 14 березня, у Львівській області розпочнеться навчання у школах.
Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
За його словами, формат навчання кожний заклад визначав самостійно і погоджував з військовою адміністрацією. Більшість шкіл регіону будуть працювати дистанційно. Очне навчання відбуватиметься у 54 освітніх закладах області. У кількох школах буде змішаний формат.
"Для дітей, які не мають можливості відвідувати школу, Департамент освіти і науки Львівської ОВА спільно з Львівською політехнікою створили проєкт Дистанційна школа на платформі Moodle", - розповів Козицький.
Наразі до платформи долучився 1301 учень. Найбільше – з Харківської області – 57%, з який 49% зараз перебувають області. З Київської області до Дистанційної школи долучився 21% дітей. Крім того, близько 8% школярів долучилося з-за кордону.
До слова, у школах аблася 28 лютого розпочалися канікули. А у зв’язку із введенням воєнного стану, заклади дошкільної освіти тимчасово припиняють освітній процес.
Читайте також:
-
«Навчання без меж»: на українському телебаченні стартує освітній проєкт для школярів 5-11 класів
-
На Прикарпатті відновлюється дистанційка: до навчання долучилося понад три тисячі дітей-переселенців
-
Від 14 березня освітній процес відновлюється у більшості регіонів: МОН створило Всеукраїнський онлайн розклад