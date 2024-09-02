У школах з’являться інспектори, які наглядатимуть за учнями і вчителями

В цьому році в українських школах запровадять інспекторів Служби освітньої безпеки для забезпечення безпеки учнів і вчителів.

Про це повідомив Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Інспектори Служби освітньої безпеки почнуть працювати в українських школах цього року. Їх завдання включає моніторинг безпекових стандартів, реагування на надзвичайні ситуації, допомогу у вирішенні конфліктів та кризових ситуацій.

Наразі такі фахівці працюють у 763 школах у 20 регіонах України, а до кінця 2024 року планують охопити 2 000 навчальних закладів. Інспектори також виступатимуть посередниками між школою, батьками, учнями та вчителями, забезпечуючи взаємодію та реагування на виклики. Їх обов'язки включають профілактику надзвичайних ситуацій, організацію пропускного режиму, комунікацію з екстреними службами та реагування на правопорушення.

Нагадаємо, як мотивувати дитину до виконання простих завдань, а також про те, як батькам слід поводитися, коли дитина після канікул не хоче йти до школи.

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