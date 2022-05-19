У школах Житомира припинять вивчати російську мову - мер Сухомлин

У Житомирі від 1 вереся, у новому навальному році, не буде класів, де вивчають російську мову.

Наразі у навчальних закаладах міста є близько 40 класів, де вивчають мову держави-терористки Росії. З навальної програми будуть виводити росйську - це питання мерія вже відпрацьовує разом з департаментом освіти.

Про це повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

"Ця мова найближчі 20-30 років українським дітям не буде давати перспектив. Я думаю, що після цієї війни Росія багато років буде перебувати у важкому стані. Ми бачимо, хто дійсно захищає Україну - це європейські країни, Сполучені Штати, Велика Британія. Саме тому нашим дітям перспективніше вивчати іноземні мови тих країн, які підставили плече у такий важкий час", - сказав мер.

Крім того, у місті вирішили ініціювати створення у школах літніх таборів з вивчення української для дітей-переселенців.

"Дітям (які приїхали до міста - Ред.) важко буде почати навчальний процес в наших школах українською мовою. Щоб допомогти цим дітям ми в червні починаємо літні табори. Це будуть також мовні табори. Таким чином будемо готувати дітей до навчання", - пояснив Сергій Сухомлин.

Раніше мер Сухомлин закликав виключити очільників білоруських міст з проєкту "Угода мерів", яка об’єднує європейські місцеві муніципалітети. Крім того, просить перенаправити кошти, які було заплановано для білоруських підписантів, на підтримку українських міст-членів угоди.

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