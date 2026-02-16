Металошукач / © ТСН

МВС оновило стандарти безпеки у школах на період воєнного стану: тепер обов’язково фізична охорона, перевірка учнів металодетекторами та відеоспостереження.

Про це йдеться у наказі Міністерства внутрішніх справ України.

Кожна школа тепер повинна мати професійну охорону, яку забезпечують або поліція охорони, або ліцензовані приватні охоронні фірми. Всі відвідувачі та учні п’ятих–одинадцятих класів проходитимуть обов’язкову перевірку металодетекторами під час входу до навчального закладу.

Камери відеоспостереження мають працювати постійно, а записи зберігатися щонайменше 30 діб. Важливо, що всі ці заходи безпеки не повинні фінансуватися за рахунок батьків. Також оновлені вимоги передбачають нові обов’язки для охорони та чіткий режим доступу до школи.

За новими правилами, затвердженими МВС, школи мають посилити заходи безпеки, щоб захистити учнів, педагогів та персонал від воєнних і побутових загроз. Документ визначає чіткі правила доступу до шкільних приміщень та обов’язкове технічне оснащення навчальних закладів.

Охоронці повинні з’являтися на свої пости за годину до початку уроків. Протягом дня вони здійснюватимуть регулярні обходи території та приміщень, перевірятимуть справність тривожної сигналізації, слідкуватимуть за дотриманням правил доступу та допомагатимуть у разі евакуації до укриттів. Крім того, школи зобов’язані встановити систему термінового виклику поліції, наприклад, стаціонарну «тривожну кнопку» або мобільну систему.

Технічні заходи включають встановлення камер відеоспостереження на всіх входах, коридорах, сходових клітках, холах, актових і спортивних залах. Водночас камери не можна встановлювати в роздягальнях або вбиральнях.

Також запроваджується обов’язкова перевірка металодетекторами. Кількість пристроїв має відповідати кількості входів до школи. Огляд проходитимуть учні п’ятих–одинадцятих класів, усі працівники школи та відвідувачі.

Фінансувати заходи безпеки повинні засновники закладу, наприклад, місцеві громади або інші законні джерела.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 12 січня у Києві на Оболоні учень здійснив напад у школі. Хлопець з ножем накинувся на вчительку та однокласника.