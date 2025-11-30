У школах з’являться спортивні класи з подовженим днем: що зміниться для учнів

У школах стартують розширені спортивні програми / © Credits

Реклама

В українських школах планують створити новий формат навчання — спортивні класи з подовженим перебуванням учнів, де діти зможуть залишатися до вечора. Їхнє завдання — стати базою для підготовки майбутнього резерву національних збірних.

Кабінет міністрів підтримав зміни до статті 26 Закону України «Про фізичну культуру і спорт».

Йдеться про впровадження в школах спеціалізованих спортивних класів «Шлях чемпіонів», які повинні запрацювати по всій країні за єдиною моделлю.

Реклама

Законопроєкт має встановити чіткі правила щодо організації та розвитку спортивного резерву, щоб учні могли тренуватися, не пропускаючи основних уроків. Документ також визначає обов’язки МОН та Мінмолодьспорту, які відповідатимуть за відкриття таких груп, затвердження порядку їхньої роботи та подальший контроль.

За пропозицією Мінмолодьспорту, у закон планують додати норму, що дозволить відкривати спортивні класи з більш тривалим навчальним днем. Учні зможуть отримувати додаткові тренування, працювати з професійними тренерами та відвідувати розширені заняття згідно з програмою. Важливо, що фінансування таких класів передбачатиметься у відповідних бюджетах, що дозволить школам заздалегідь планувати ресурси й навантаження.

Раніше повідомлялося про нові стандарти охорони дітей в школах. Інцидент у львівській школі в листопаді 2025-го підсвітив критичну проблему безпеки закладів освіти.

Нагадаємо, у Львові на території однієї зі шкіл сталася стрілянина, внаслідок якої було поранено людину.