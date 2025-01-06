Павербанк спричинив пожежу в школі: в ДСНС розповіли подробиці інциденту

За попередніми даними, причиною загоряння став вибух павербанка у приміщенні роздягальні.

6 січня о 12:18 у Білоцерківському районі до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про задимлення у приміщенні школи-ліцею №16 на вулиці Зеленій у місті Біла Церква.

Про це повідомило ДСНС Київщини.

Рятувальники, які оперативно прибули на місце події, встановили, що осередок пожежі знаходиться у роздягальні спортивного залу.

Пожежу вдалося ліквідувати о 12:50. Загиблих і потерпілих немає.

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За попередніми даними, причиною загоряння став вибух павербанка у приміщенні роздягальні.

У момент надзвичайної ситуації в школі перебували діти. Працівники навчального закладу вчасно евакуювали 9 учнів. Причини та обставини інциденту наразі встановлюються.

Нагадаємо, раніше у Києві під час пожежі у квартирі загинуло дві людини, ще одна особа постраждала. Інцидент на вулиці Ореста Левицького, що у Деснянському районі столиці.