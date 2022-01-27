У школі - бомба: у Харкові п’яна жінка підняла на ноги поліцію

У школі - бомба: у Харкові п’яна жінка підняла на ноги поліцію

За невдалий жарт їй загрожує покарання.

У Харкові правоохоронці затримали жінку, яка повідомила на лінію "102" про "мінування" школи в Чугуєві.

Про це повідомляє поліція регіону.

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На лінію "102" надійшло повідомлення про те, що в одній зі шкіл Чугуєва закладена бомба. Поліцейські провели огляд усіх навчальних закладів міста та не виявили вибухонебезпечні предмети.

"При перевірці номера мобільного телефону, з якого надійшов дзвінок, поліцейські встановили особу громадянки, ймовірно, причетної до правопорушення. Під час виїзду за місцем проживання працівники слідчо-оперативної групи викрили у скоєнні злочину 43-річну жительку Краснокутського району Харківської області. Жінка була з очевидними ознаками алкогольного сп'яніння", - йдеться в повідомленні.

Слідчі вже повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 4 до 8 років. Досудове розслідування триває.

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