У школи Рівного закупили "золоті" макарони: як виправдовуються в управлінні освіти

Управління освіти Рівного закупило макарони за цінами, утричі дорожчими, аніж вони у магазинах та супермаркетах. За кілограм без ПДВ - 128 грн, із ПДВ - 154 грн. Також цікаво, що тендер на закупівлю макаронних виробів чиновники провели без електронних торгів, без уточнень, які саме макарони закуповуються, на загальну суму 1,6 млн грн.

Про це йдеться у дослідженні видання Наші гроші.

Відповідно до контракту, цього року розраховують купити 12 тисяч кілограмів. "І якщо"прикурити" по сотні гривень на кожному – вийде приємна сума 1,2 мільйона гривень маржі з загальної суми контракту 1,6 млн грн", - підрахували журналісти.

Начальником управління освіти Рівенської міськради є Богдан Турович. Контактною особою управління по цій закупівлі є Оксана Леонідівна Сиськова.

Після виходу матеріалу Турович відреагував на розслідування і почав виправдовуватися, публікуючи фото документів, де вказана ціна макаронів 109 грн за кг, а вартість не може бути вищою за граничну. Із оприлюднених чиновником фото стає відомо, що за такою ціною купують макарони дніпропетровського підприємства "Біостандарт". У відкритих джерелах є пропозиції по продажу макаронів цього виробника з муки вищого сорту по 18 гривень за кіло. Якщо купляти маккарони з твердих сортів пшениці цього виробника, то потрібно віддати по 50 гривень за кілограм. Тобто, щонайменше вдвічі дешевше від закупівельної ціни 109 гривень.

Нагадаємо, екскерівнику департаменту Міноборони оголосили підозру в купівлі неякісних бронежилетів на 100 млн грн.

Закупівля за завищеними цінами: нові подробиці розслідування скандалу з Міноборони

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