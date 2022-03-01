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У Шостці громада зайняла кругову оборону міста від російських військових

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У місті діють перепустки.

Шосткинська територіальна громада зайняла кругову оборону від атаки російських військових. 

Про це повідомив міський голова Микола Нога.

За його словами, в усіх населених пунктах та округах створені загони тероборони. "Громадські формування наводять порядок і не дають можливості мародерства, звертають увагу на світломаскувальні заходи. Місто працює в обмежених умовах", - наголосив він.

У місті ввели перепустки. Вони діють у комендантський час - від 18.00 до 6.00. На вулиці може перебувати лише той, хто їх має. 

"Ми вирішили питання поставки в місто дизельного пального й газу. Не повною мірою, але на якийсь час отримали ці матеріали. Будемо вирішувати питання з поставкою в місто бензину. Він практично закінчується", - говорить Микола Нога.

Він повідомив, щоу місті є готівка. Втім, скоротилися запаси харчів. Місцева влада поступово налагоджує систему. "З Чернігова, з Харкова, з Сум, з Києва привезти їх складно, але разом з тим ми знаходимо такі можливості", розповів мер Шостки.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Дата публікації
Поділитись:
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Viber
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