У Шостці громада зайняла кругову оборону міста від російських військових

У місті діють перепустки.

Шосткинська територіальна громада зайняла кругову оборону від атаки російських військових.

Про це повідомив міський голова Микола Нога.

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За його словами, в усіх населених пунктах та округах створені загони тероборони. "Громадські формування наводять порядок і не дають можливості мародерства, звертають увагу на світломаскувальні заходи. Місто працює в обмежених умовах", - наголосив він.

У місті ввели перепустки. Вони діють у комендантський час - від 18.00 до 6.00. На вулиці може перебувати лише той, хто їх має.

"Ми вирішили питання поставки в місто дизельного пального й газу. Не повною мірою, але на якийсь час отримали ці матеріали. Будемо вирішувати питання з поставкою в місто бензину. Він практично закінчується", - говорить Микола Нога.

Він повідомив, щоу місті є готівка. Втім, скоротилися запаси харчів. Місцева влада поступово налагоджує систему. "З Чернігова, з Харкова, з Сум, з Києва привезти їх складно, але разом з тим ми знаходимо такі можливості", розповів мер Шостки.