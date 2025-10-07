У Шостці відновлюють енергопостачання / © Міністерство енергетики і вугільної промисловості

У місті Шостка Сумської області, яке зазнало ударів від армії РФ, частина будинків уже має постійне електропостачання, а в інших світло подається за графіками.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

«Енергетики працюють цілодобово, з дотриманням усіх безпекових умов. Фахівці роблять усе можливе, щоб у кожній оселі якнайшвидше відновити стабільне енергопостачання», — зазначив Григоров.

За його словами, подача електроенергії поступово відновлюється в усіх мікрорайонах громади.

Наразі у частині будинків світло вже є постійно, а в інших — подається за тимчасовими графіками.

Газопостачання в місті відновлено майже повністю.

