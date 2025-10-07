ТСН у соціальних мережах

4
1 хв

У Шостці частині будинків вже повернули електропостачання після атак РФ — ОВА

Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію.

Автор публікації
Ігор Бережанський
У Шостці відновлюють енергопостачання

У Шостці відновлюють енергопостачання / © Міністерство енергетики і вугільної промисловості

У місті Шостка Сумської області, яке зазнало ударів від армії РФ, частина будинків уже має постійне електропостачання, а в інших світло подається за графіками.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

«Енергетики працюють цілодобово, з дотриманням усіх безпекових умов. Фахівці роблять усе можливе, щоб у кожній оселі якнайшвидше відновити стабільне енергопостачання», — зазначив Григоров.

За його словами, подача електроенергії поступово відновлюється в усіх мікрорайонах громади.

Наразі у частині будинків світло вже є постійно, а в інших — подається за тимчасовими графіками.
Газопостачання в місті відновлено майже повністю.

Раніше повідомлялося, що Служба Безпеки України працює на випередження та затримує «кротів», які наводять російські ракети на об’єкти енергетики.

Ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський прокоментував, чи вдасться Росії цієї зими залишити українців без газу та світла.

4
