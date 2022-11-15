У штаб окупантів на Луганщині прилетів вибуховий "привіт" від ЗСУ: знищено 3 десятки російських вояків

На Луганщні ЗСУ кількома ударами з артилерії "закобзонили" три десятки окупантів.

У Луганській області в штаб окупантів "прилетіло". Є загиблі та поранені російські загарбники.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"Підтверджено ураження підрозділів противника за попередні дні на окупованій території Луганської області. Так, в населеному пункті Мілуватка, Сили оборони України знищили штаб підрозділу російських окупаційних військ. Нині відомо про 30 загиблих та більш як 20 поранених російських загарбників", - повідомляють у Генштабі.

Нагадаємо, що на Херсонщині кадирівці так тікали від ЗСУ, що забули забрати тіла загиблих товаришів. СБУ знайшла з десяток тіл російських тіктоквояк.

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