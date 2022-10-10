У штормовому Чорному морі на Україну спрямовано 40 "Калібрів"

У штормовому Чорному морі 11 кораблів ворожого флоту маневрують поблизу узбережжя Криму.
Кількість ракетоносіїв у Чорному морі на чергуванні ворог різко збільшив до 6, з яких 2 – підводні. На Україну спрямовано 40 «Калібрів».
Про це інформує оперативне командування «Південь».
«Загроза ракетних ударів та атак дронів-камікадзе залишається актуальною як з напрямку моря, так і з повітря, й з тимчасово окупованого суходолу. Штормове море може приносити міни, тож будьте обережні, дотримуйтесь обмежень воєнного стану щодо відвідування узбережжя, не нехтуйте власною безпекою. За сигналами повітряних тривог дійте чітко і злагоджено. Будьте пильні і свідомі, не поширюйте паніку, підтримуйте і довіряйте Силам оборони. Пам’ятайте, що інформація – теж зброя гібридної війни, не поширюйте несанкціоноване, передавайте за компетенцією доцільне», - йдеться у повідомленні.
«Наша сила в єдності! Разом переможемо!», - йдеться у повідомленні.
Ситуація на Чорному морі
Раніше повідомлялося, що таном на 9 жовтня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають п'ять ворожих носіїв крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом – 32 ракети.
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