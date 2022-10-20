У Швеції невідомі масово крадуть вуличні камери: як до цього причетна Росія і до чого тут "Орлани"

У Швеції вкрали 100 камер контролю швидкості, такі ж виявили на російських безпілотниках.

У Швеції останні кілька місяців на трасах невідомі крадуть камери контролю швидкості. Аналогічні камери потім знаходять у збитих в Україні російських БпЛА.

Про це повідомляє видання Aftonbladet.

Також читайте ЗСУ на Херсонщині та Харківщині збили три російські безпілотники "Орлан-10"

Щодня з трас у Швеції невідомі цуплять камери контролю швидкості. У металевих шафах вздовж трас розміщені фотоапарати Canon. Точно такі ж камери були знайдені в російських саморобних безпілотниках "Орлан-10".

Так, один із таких безпілотників був збитий ЗСУ. Всередині нього виявили камеру Canon, прикріплену липкою стрічкою до невеликої сталевої пластини. Як паливний бак у безпілотнику використовується пластикова пляшка.

В поліції безпеки Швеції заявляють, що їм відома інформація про зв'язок між крадіжками на шведських дорогах і російськими безпілотниками.

За даними Шведської транспортної адміністрації, за останні місяці по всій країні було викрадено близько сотні камер спостереження за дорожнім рухом. З-поміж усього начиння із залізної шафи, де перебувало оснащення, злодії забирали тільки фотоапарат.

Нагадаємо, що росіяни крадуть не лише фотоапарати у Швеції, але й безсоромно вивозять майно українців. Так, з Херсона на лівий берег російські окупанти почали переправляти пожежні та цивільні авто.

Раніше ми писали про російського окупанта з Бурятії, який вкрав в українця камеру. Тепер життя бурята "в трусах" може спостерігати не тільки власник камери, а й усі охочі завдяки відео в соцмережі.

Читайте також: