У січні ДТЕК повернув світло 4,5 млн родин після російських обстрілів

Реклама

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Попри усі безпекові виклики та складнощі воєнного часу фахівцям операторів системи розподілу ДТЕК Мережі вдалося повністю чи частково повернути світло жителям понад 2,3 тисяч населених пунктів. Та відновити електропостачання для понад 4,5 млн домівок українців, що знеструмлювалися через обстріли у чотирьох областях та столиці. Деяким клієнтам повертали світло вже десятки разів», - йдеться в ньому.

Зазначається, що найбільше знеструмлень було на Дніпропетровщині. Тут за місяць енергетикам вдалося повернути світло 1,7 млн сімей.

Реклама

Водночас минулого місяця ворог активно атакував Київщину та столицю. За січень ремонтні бригади повернули електрику 1,3 млн родин Києва та 542 тисячам сімей Київської області.

В той же час енергетики заживити 548 тисяч осель на Одещині та 436 домівок Донеччини, що також були без світла через обстріли.

Наразі енергетики продовжують працювати з ЗСУ та ДСНС, щоб якнайшвидше усувати наслідки обстрілів.

Нагадаємо, протягом грудня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 5 млн родин, чиї оселі були знеструмлені внаслідок ворожих атак.