У січні Путін вирішуватиме, чи буде говорити з Трампом: Портников пояснив, що це означатиме

Все залежатиме не лише від Трампа, а й від Путіна.

В січні президент РФ Володимир Путін вирішуватиме, чи буде говорити з лідером США Дональдом Трампом. За словами журналіста Віталія Портникова, якщо розмова відбудеться, це означатиме дві речі.

Про це він сказав у розмові з Ларисою Волошиною.

Стан російської економіки оцінюється як незадовільний для продовження довготривалої війни (щонайменше на 5 років). Росія ухвалила рішення щодо переходу від "спеціальної операції" силового поглинання України до "спеціальної операції" політичного поглинання України.

"Вона (спеціальна операція політичного поглинання України – ред.) розпочнеться наступного дня після того, як закінчиться "спеціальна військова операція", – підсумував він.

Нагадаємо, Путін зробив нову заяву про свій "Орешнік". Мовляв, у Росії планують найближчим часом налагодити серійне виробництво комплексу. Диктатор дав зрозуміти, що удар по території України – далеко не останній.

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