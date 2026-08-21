У Сімферополі пролунали понад 15 вибухів: дрони летіли у бік Таврійської ТЕС

Крим

Реклама

У ніч проти 21 серпня у тимчасово окупованому Криму знову неспокійно. У Сімферополі та Сімферопольському районі було чути численні вибухи та стрілянину.

Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал «Крымский ветер» із посиланням на місцевих жителів.

Реклама

За словами очевидців, над Сімферопольським районом пролітали безпілотники, які російські військові намагалися збивати. У самому Сімферополі працювали мобільні вогневі групи.

Реклама

Згодом місцеві жителі повідомили про нову серію вибухів. За їхніми підрахунками, лише протягом приблизно 20 хвилин у Сімферополі пролунало понад 15 вибухів.

Особливо гучно було в районі Таврійської ТЕС. Очевидці бачили там яскраві спалахи. Також повідомлялося про проліт реактивних дронів над Сімферополем у напрямку теплоелектростанції.

Наразі достовірної інформації про можливі влучання та наслідки атаки немає. Офіційного підтвердження ураження Таврійської ТЕС на момент публікації також не було.

Нагадаємо, що ЗСУ уразили базу російських ударних дронів та станції управління в Криму

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів