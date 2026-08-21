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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Сімферополі пролунали понад 15 вибухів: дрони летіли у бік Таврійської ТЕС

У тимчасово окупованому Сімферополі та Сімферопольському районі вночі пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляють про проліт реактивних дронів у напрямку Таврійської ТЕС та активну роботу російської ППО.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Крим

Крим

У ніч проти 21 серпня у тимчасово окупованому Криму знову неспокійно. У Сімферополі та Сімферопольському районі було чути численні вибухи та стрілянину.

Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал «Крымский ветер» із посиланням на місцевих жителів.

За словами очевидців, над Сімферопольським районом пролітали безпілотники, які російські військові намагалися збивати. У самому Сімферополі працювали мобільні вогневі групи.

Згодом місцеві жителі повідомили про нову серію вибухів. За їхніми підрахунками, лише протягом приблизно 20 хвилин у Сімферополі пролунало понад 15 вибухів.

Особливо гучно було в районі Таврійської ТЕС. Очевидці бачили там яскраві спалахи. Також повідомлялося про проліт реактивних дронів над Сімферополем у напрямку теплоелектростанції.

Наразі достовірної інформації про можливі влучання та наслідки атаки немає. Офіційного підтвердження ураження Таврійської ТЕС на момент публікації також не було.

Нагадаємо, що ЗСУ уразили базу російських ударних дронів та станції управління в Криму

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