У Сімферополі пролунали вибухи та стрілянина: Крим масовано атакують дрони

Крим / © Жовта стрічка

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У ніч проти 20 червня в тимчасово окупованому Криму зафіксували масовану атаку безпілотників. За повідомленнями місцевих Telegram-каналів та очевидців, у Сімферополі було чути автоматні черги та роботу великокаліберних кулеметів, якими російські військові намагалися збивати дрони.

Підписники місцевих каналів повідомляють, що ракети російської протиповітряної оборони, ймовірно, закінчилися, тому військові перейшли до стрілецької зброї.

Також стало відомо про нову хвилю безпілотників, які наближалися до Сімферополя. Частина дронів, за словами очевидців, облетіла місто та попрямувала у бік селища Перевальне, де розташовані військові об’єкти армії РФ.

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Крім того, мешканці повідомили про вибух у Залізничному районі Сімферополя, а також проліт безпілотника над мікрорайоном Фонтани, після чого пролунав ще один вибух.

Офіційна російська влада ситуацію наразі не коментувала. Інформація про наслідки атаки та можливі уражені об’єкти уточнюється.

Нагадаємо, що раніше у Криму пролунали вибухи та зникло світло: повідомляють про атаку дронів

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