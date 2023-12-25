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У Сирії через ізраїльський удар загинув один із командувачів Корпусу вартових революції Ірану

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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У Сирії через ізраїльський удар загинув один із командувачів Корпусу вартових революції Ірану

На інцидент вже встиг відреагувати президент Ірану Ебрагім Раїсі.

У Сирії в результаті ізраїльського авіаудару був вбитий командир військового крила "Корпусу вартових ісламської революції" (КВІР) Ірану.

Про це інформує іранська служба Радіо Свобода.

Як пишуть іранські медіа, йдеться про командира Разі Мусаві, старшого радника сил КВІР "Кудс". Він був убитий під час авіаудару поблизу сирійської столиці Дамаска.

Водночас подробиці атаки не розголошуються, попри те,що інформаційне агенство Ірану повідомило, що вона сталася в районі Зейнабія в передмісті Дамаска.

На інцидент вже встиг відреагувати президент Ірану Ебрагім Раїсі. Він заявив, що Ізраїль "безумовно заплатить за цей злочин".

Нагадаємо, раніше Міністерство національної оборони Туреччини зробило заяву щодо повітряних операцій у Північному Іраку та Сирії.

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Дата публікації
Перегляди
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