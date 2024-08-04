У Сіверську бригаду призначено нового командира: що відомо про підполковника Могульського

Командиром 1-ї окремої танкової Сіверської бригади став підполковник Олег Могульський. Про свого нового комбрига бригада розповіла у соціальній мережі Facebook.

У бригаді повідомили, що до призначення комбригом 1-ї ОТБр підполковник Могульський служив у 169-му навчальному центрі, командував 300-тим навчальним танковим полком. Раніше був командиром 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї ОГШБр "Едельвейс". Олег Могульський також є учасником АТО та Операції Об’єднаних Сил.

"Подальше бачення розвитку 1-ї окремої танкової Сіверської бригади – в нарощенні спроможностей шляхом формування колективу, де кожен боєць буде на своєму місці, де кожен буде професіоналом своєї справи. Будемо шукати можливості щодо переозброєння на нові зразки техніки. Сподіваюся втілити у реальність задум переформатування бригади. У нас є стрілецькі та механізований батальйони. Ми могли б це все скомбінувати й тоді бригада зможе виконувати свої завдання маючи свою смугу", – зазначив новий комбриг.

Підполковник додав, що чекає від бійців чіткого та неухильного виконання наказів своїх командирів.

"Але перш за все особисто прослідкую, аби командири та начальники були на своїх місцях і розуміли, що на їх відповідальності життя наших воїнів", – наголосив Олег Могульський.

Нагадаємо, полковник Хода пішов з посади комбрига 1 ОТБр, якою командував чотири роки. Комбриг не назвав причини, через які залишає посаду.

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