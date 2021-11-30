У СІЗО Полтави померла 20-річна дівчина, яка отримала 15 років за вбивство інструктора тиру

Прокуратура факт смерті дівчини підтвердила.
Вночі у полтавському СІЗО померла 20-річна дівчина, яка отримала 15 років за вбивство інструктора в тирі. Вероніка Моторна перебувала у СІЗО, а не в’язниці, бо вирок ще не набув законної сили і тривала апеляція.
Смерть дівчини сьогодні, 30 листопада, ТСН.ua підтвердили у пресслужбі прокуратури Полтавсьвкої області.
"Факт смерті дівчини підтверджуємо. Причини смерті з'ясовують експерти", - прокоментувала речниця прокуратури області.
Як повідомляють у місцевих пабліках, Вероніка Моторна напередодні відмовилася від їжі, цілий день палила та пила каву. Після цього в неї, стався епілепичний напад. Життя дівчини намагалися врятувати працівники СІЗО і медики, яких викликали на місце події.
Нагадаємо, що дівчина, яка застрелила інструктора тиру в Полтаві, стверджувала, що через стосунки із хлопцем хотіла вчинити самогубство, проте випадково вбила невинну людину.
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Під час судового засідання дівчина заявила, що скоїла злочин через депресію, до якої її довів хлопець.