У СІЗО Полтави померла 20-річна дівчина, яка отримала 15 років за вбивство інструктора тиру

У СІЗО Полтави померла 20-річна дівчина, яка отримала 15 років за вбивство інструктора тиру

Прокуратура факт смерті дівчини підтвердила.

Вночі у полтавському СІЗО померла 20-річна дівчина, яка отримала 15 років за вбивство інструктора в тирі. Вероніка Моторна перебувала у СІЗО, а не в’язниці, бо вирок ще не набув законної сили і тривала апеляція.

Смерть дівчини сьогодні, 30 листопада, ТСН.ua підтвердили у пресслужбі прокуратури Полтавсьвкої області.

"Факт смерті дівчини підтверджуємо. Причини смерті з'ясовують експерти", - прокоментувала речниця прокуратури області.

Як повідомляють у місцевих пабліках, Вероніка Моторна напередодні відмовилася від їжі, цілий день палила та пила каву. Після цього в неї, стався епілепичний напад. Життя дівчини намагалися врятувати працівники СІЗО і медики, яких викликали на місце події.

Нагадаємо, що дівчина, яка застрелила інструктора тиру в Полтаві, стверджувала, що через стосунки із хлопцем хотіла вчинити самогубство, проте випадково вбила невинну людину.

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