Укрaїнa
128
2 хв

У СІЗО Полтави створили "камеру тортур": шестеро співробітників постануть перед судом

Ув’язненого приковували кайданками, позбавляли їжі й води, а процес фіксували на камери спостереження. Працівникам СІЗО загрожує до 12 років.

Софія Бригадир
Слідчі дії

Слідчі дії / © Державне бюро розслідувань

На Полтавщині завершили досудове розслідування у справі про катування в слідчому ізоляторі. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно шести співробітників Полтавського СІЗО.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, один із в’язнів поскаржився на умови тримання. У відповідь начальник відділу режиму та охорони вирішив «провчити» його і наказав облаштувати спеціальне приміщення у медчастині. Там ув’язненого приковували кайданками до металевого ліжка, зв’язували ноги мотузками, позбавляли їжі, води та доступу до туалету більше ніж на добу.

Керівник відділу стежив за катуванням через камери відеоспостереження і час від часу заходив у приміщення, наказуючи підлеглим знову затягувати пута, коли жертва намагалася їх послабити.

Згодом співробітники СІЗО намагалися приховати злочин, видаливши записи з камер, однак слідчим вдалося відновити копії. У межах розслідування провели дев’ять обшуків, 56 допитів, вісім експертиз та 19 оглядів відеозаписів і речових доказів.

На лаві підсудних опинилися начальник відділу, черговий помічник начальника установи, троє старших по корпусу та молодший інспектор відділу режиму й охорони. Їм інкримінують катування (ч. 3 ст. 127 КК України), за яке передбачено до 12 років позбавлення волі.

Двоє з обвинувачених уже звільнені, решта — відсторонені від посад. Процесуальне керівництво у справі здійснює Полтавська обласна прокуратура.

128
