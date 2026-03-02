ТСН у соціальних мережах

91
1 хв

У СІЗО помер підозрюваний у вбивстві п'ятьох людей на Рівненщині - деталі

Згідно з даними експертизи, причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність. Чоловікові стало зле ввечері, 27 лютого.

Анастасія Павленко
У СІЗО помер підозрюваний у вбивстві п'ятьох людей на Рівненщині - деталі

Підозрюваний у вбивстві п’ятьох людей у школі, де проживають люди, які виїхали з тимчасово окупованих територій, помер у слідчому ізоляторі.

Про це повідомила Рівненська обласна прокуратура.

«72-річному чоловікові стало зле 27 лютого. Медики врятувати його життя не змогли. Згідно з даними експертизи, причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність», — йдеться у повідомленні прокуратури.

Поліція Рівненщини інформує, своєю чергою, що, під час огляду місця смерті підозрюваного, слідів, які б свідчили про настання смерті насильницьким шляхом, виявлено не було.

Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України у разі смерті підозрюваного кримінальне провадження закривається. Однак якщо близькі родичі наполягають на невинуватості померлого, провадження продовжується для його реабілітації.

Що передувало

У Рівненській області 72-річний чоловік убив п’ятьох людей. Трагедією закінчився конфлікт у селі Судобичі.

За спільним місцем проживання ВПО між 72-річним уродженцем Донецької області та іншими мешканцями на тлі побутових питань виник конфлікт. Він переріс у бійку. Під час сутички чоловік почав бити людей молотком та сокирою.

Від отриманих травм на місці події загинули п’ятеро осіб: 60- та 68-річні чоловіки, дві жінки 81 та 78 років із Донеччини, а також 56-річна уродженка Кіровоградської області.

91
