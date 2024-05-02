У скількох школах України досі вивчають російську мову як окремий предмет – звіт мовного омбудсмана

За словами мовного омбудсмана, якщо діти у школі активніше використовують державну мову, то за межами школи цей відсоток є значно меншим.

Станом на кінець 2023 року Україні залишилося лише три школи, у яких російська мова викладається як окремий предмет.

Про це йдеться у річному звіті мовного омбудсмена Тараса Кременя.

Кількість закладів загальної середньої освіти, в яких навчання відбувається виключно українською мовою, у 2023 році склала 12 155 – 98,4%. Крім того, українською навчається 3 834 708 учнів – 99,1%.

447 школярів (0,01%) навчаються російською мовою на рівні із державною. У 2022/2023 навчальному році таких було 1362.

У 2022 році кількість учнів, що вивчали російську мову у школах, зменшилася у більше, ніж у 100 разів: з 454,8 тисячі у вересні 2021 року до близько 4 тисяч станом на 1 вересня 2022 року.

Протягом 2023/2024 н.р. ця кількість скоротилася ще у 5 разів – до 768 учнів.

Російську мову продовжують викладати у трьох школах країни.

Загалом протягом попереднього навчального року на адресу мовного омбудсмена надійшло 27 звернень щодо порушення мовного законодавства у загальноосвітніх школах. З них 9 із Києва, 6 – із Дніпропетровської області, 4 – з Одеської, 3 – з Харківської, 2 – зі Львівської, по 1-му з Волинської, Житомирської та Миколаївської.

Якщо діти у школі активніше використовують державну мову, то за межами школи цей відсоток є значно меншим. За результатами останнього опитування лише 44% старшокласників із сіл та 36% із міст спілкуються виключно українською мовою в колі друзів.

Ці показники навіть нижчі за показники мови спілкування вдома. Проте 13% дітей із міст виявили схильність послуговуватися переважно російською мовою вдома та в колі друзів.

Дослідження 2022 та 2023 років вказують на те, що показники використання української мови учнями/ученицями з-поміж внутрішньо переміщених осіб помітно нижчі за середні. Це пояснюється тим, що серед дітей-переселенців більшість – учні зі східних та південних регіонів, де домінувала російська мова.

Також залишається проблемою опанування деякими представниками нацменшин української мови. Зокрема, дослідження показало, що у школах міста Берегово на Закарпатті, навчаються 648 дітей ромської національності, 645 з яких навчаються не ромською і не українською, а угорською мовою.

Раніше повідомлялося, що на Київщині спалахнув скандал через відбудову ліцею.

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