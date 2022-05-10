У складні, кризові моменти від мудрості однієї людини залежало майбутнє цілої країни - Зеленський про Кравчука

У складні, кризові моменти від мудрості однієї людини залежало майбутнє цілої країни - Зеленський про Кравчука

Леонід Макарович знав, чого коштує свобода, і всім серцем хотів для України миру, зазначив президент.

Сьогодні помер перший президент України Леонід Макарович Кравчук. Він був не просто політиком. І навіть не просто історичною постаттю. Він був тією людиною, яка вміла знайти мудрі слова і сказати їх так, щоб почули всі українці.

Особливо це важливо в складні, кризові моменти. Коли від мудрості однієї людини може залежати майбутнє цілої країни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 10 травня.

"Леонід Макарович проявив саме таку свою мудрість наприкінці 1980 років, коли поставав український рух. Він блискуче пройшов 1991 рік, і це тільки зараз може виглядати, ніби тоді йому було просто. І що б не було потім, Леонід Кравчук завжди залишався з Україною",- сказав президент.

Можливо, саме завдяки своїй мудрості він був по-особливому веселим, зазначив Зеленський.

"Завжди цінував життя, кожну його хвилину. Але й завжди знаходив далеко не одну хвилину, щоб допомогти розібратися і щоб дати пораду. І зокрема за це я йому особисто вдячний", - додав він.

Зеленський нагадав, що Кравчук дитиною пережив Другу світову війну, пережив окупацію. Леонід Макарович знав, чого коштує свобода. І всім серцем хотів для України миру.

"Я впевнений, ми це реалізуємо. Досягнемо нашої перемоги й нашого миру. Вічна шана і пам'ять першому президенту незалежної України! Вічна пам'ять усім, хто захищав Україну! Слава Україні!", - підсумував президент.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 76-го дня війни

Читайте також: