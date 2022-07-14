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У Слов'янську бурять свердловини, аби забезпечити місто водою

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У Слов'янську бурять свердловини, аби забезпечити місто водою

Фото: pixabay.com

Через обстріли армії країни-агресорки Росії місто Слов'янськ у Донецькій області залишилося без води. 

Люди живуть бе централізованого водопостачання. Саме тому в місті почали пробурювати свердловини, аби забезпечити населення технічною водою.

Про це повідомила пресслужба Слов'янської міської військової адміністрації.

Раніше у Слов'янську у дворах багатоповерхових будинків вже зробили чотири бювети. Зараз планують облаштувати стільки ж.

"Про місцезнаходження нових свердловин буде повідомлено додатково після завершення робіт", - йдеться у повідомленні.

Фото: Слов'янська ВЦА. / ©
Фото: Слов'янська ВЦА.

Як повідомлялося, у жителів Слов’янської громади з’явився прихисток у місті Коростень Житомирської області. Людей будуть безкоштовно поселяти до гуртожитків, порожнх будинків та квартир. Перший виїзд заплановано на 15 липня. Саме тому голова ВЦА Вадим Лях просить мешканців громади не відкладати евакуацію.

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