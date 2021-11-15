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У Слов'янську центром міста пронісся "дух Нового року" в самих плавках: напівголого бігуна затримали (відео)

У Слов'янську центром міста пронісся "дух Нового року" в самих плавках: напівголого бігуна затримали (відео)

У Слов'янську центром міста пронісся "дух Нового року" в самих плавках: напівголого бігуна затримали (відео)

Чоловік бігав у червоній білизні центром міста.

У Слов'янську Донецької області чоловік бігав містом майже голий - в самих червоних плавках. Біганину жителя оперативно припинили правоохоронці.

Відео, як напів голий бігун мчить вулицями Слов'янська, виклали в Мережі.

"Слов'янськом пронісся дух Нового року. Але потім його затримали", - лаконічно підписали відео його автори.

Користувачі в Мережі прокоментували побачене:

  • Налякав сьогодні мене цей чоловік. Пробіг повз і щось про павуків бурмотів.
  • Мабуть, після другого щеплення штирило.
  • Олень Діда Мороза, який відстав.
  • Хлопцю допомога потрібна.

Зазначається, що очевидці викликали правоохоронців, і ті швидко нейтралізували "духа Нового року".

Нагадаємо, що Кременчуці Полтавської області голий містянин намагався затягнути до квартири двох дітей. Зловмисника передали медикам "швидкої".

 
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