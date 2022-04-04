У Слов'янську чоловіка заарештували за публікацію позицій ЗСУ в Telegram

У Слов'янську чоловіка заарештували за публікацію позицій ЗСУ в Telegram

Зловмисник позначив на Google-мапі місцерозташування військових підрозділів ЗСУ і опублікував це зображення.

У Слов'янську на Донеччині затримали чоловіка, який у соцмережах опублікував інформацію про позиції ЗСУ.

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

30 березня 2022 року зловмисник позначив на Google-мапі одного з населених пунктів Донецької області місцерозташування військових підрозділів ЗСУ. Зображення із вказаною локацію він поширив в одному з Telegram-каналів.

При цьому підозрюваний зробив допис у коментарях, додавши інформацію щодо маршруту пересування військовослужбовців, яка не публікувалася у відкритому доступі Генштабом ЗСУ.

Чоловіка затримали і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Раніше у Лисичанську затримали інформатора армії РФ, який коригував вогонь окупантів.

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