У Слов'янську чоловіка заарештували за публікацію позицій ЗСУ в Telegram

Зловмисник позначив на Google-мапі місцерозташування військових підрозділів ЗСУ і опублікував це зображення.
У Слов'янську на Донеччині затримали чоловіка, який у соцмережах опублікував інформацію про позиції ЗСУ.
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
30 березня 2022 року зловмисник позначив на Google-мапі одного з населених пунктів Донецької області місцерозташування військових підрозділів ЗСУ. Зображення із вказаною локацію він поширив в одному з Telegram-каналів.
При цьому підозрюваний зробив допис у коментарях, додавши інформацію щодо маршруту пересування військовослужбовців, яка не публікувалася у відкритому доступі Генштабом ЗСУ.
Чоловіка затримали і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Раніше у Лисичанську затримали інформатора армії РФ, який коригував вогонь окупантів.
Читайте також:
- Передавали інформацію ворогу та катували українців: СБУ викрила колаборантів у чотирьох областях України
- На Дніпропетровщині затримали п'ять інформаторів Росії
- Працював на окупантів: у Рівненській області диверсанта відправили на 13 років за ґрати