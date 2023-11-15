У Словаччині перевізники слідом за Польщею пригрозили заблокувати кордон з Україною: які умови висувають

Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) погрожує заблокувати українським перевізникам перетин кордону зі свого боку, якщо Європейська комісія не поверне видачу комерційних дозволів на перевезення в межах Євросоюзу.

Про це йдеться у листі, який голова UNAS Станіслав Скала направив до Міністерства транспорту Словаччини.

UNAS стверджує, що міністерство тривалий час не звертає уваги на вантажні перевезення та повністю ігнорує проблему.

“Ми хотіли б запросити вас на зустріч, на якій обговорити проблеми з українськими перевізниками, які не потребують дозволів на перевезення. Хочемо зазначити, що словацький вантажний транспорт стоїть на колінах. Як бачите, польські перевізники блокують свої кордони, бо мають таку ж проблему, як і наші перевізники”, — наголошується в листі.

Як повідомляють словацькі медіа, на східному кордоні Словаччини, зокрема на прикордонному переході “Вишнє Німецьке—Ужгород” уже спостерігається значне накопичення вантажівок, які їдуть до України. У пріоритеті залишаються вантажні перевезення швидкопсувних продуктів, тварин і гуманітарної допомоги, при цьому водії повинні пред’явити необхідні документи на вантаж, що перевозиться.

За підрахунками Словацької асоціації транспортних компаній CESMAD Slovakia, у зв’язку з повномасштабним військовим вторгненням РФ до України та блокуванням портів у Чорному морі трафік українських вантажівок через Словаччину за останні півтора року зріс у 6-8 разів.

Нагадаємо, 6 листопада на кордоні розпочався страйк польських перевізників. Повідомлялося про блокування руху вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску “Ягодин-Дорогуськ”, “Краківець-Корчова”, “Рава-Руська-Гребенне”.

Через страйк польських перевізників черги на кордоні невпинно зростають.

Раніше ми писали, кому вигідне блокування кордону у Польщі.

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