У Словаччині заявили, що не допустять блокади кордону з Україною, як це сталось у Польщі

В уряді Словаччини запевнили, що не підтримують блокування кордону.

Державний секретар Міністерства транспорту Словаччини Деніса Жілакова заявила, що влада не допустить блокування українського кордону за прикладом як це зробили у Польщі та Угорщині.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач.

Він заявив, що провів розмову Жілаковою щодо можливого блокування кордону з Україною зі сторони перевізників.

“Словацькі колеги підтвердили, що не підтримують блокування кордону. Особливо, коли йдеться про єдиний вантажний пункт із Словаччиною – “Ужгород – Вишнє-Нємецьке”. Тобто це прямий ризик втратити вантажне автомобільне сполучення між нашими країнами”, – повідомив Деркач.

Він зауважив, що словацькі колеги запевнили, що проведуть консультації з Міністерством внутрішніх справ для запобігання блокування кордону.

Також він заявив, що теза про порушення українськими водіями умов угоди про лібералізацію перевезень між Україною та ЄС не підтверджується. Це довела остання перевірка українських вантажівок у Словаччині.

“Коротко: жодних серйозних порушень виявлено не було. Більшість із перевірених вантажівок прямували транзитом до інших країн. Жоден український водій чинне законодавство не порушив, знайшли лише один випадок із дотриманням часу праці та відпочинку. У разі, якщо будуть представлені факти порушень – ми готові їх розглядати та говорити предметно”, – підсумував посадовець.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ДПСУ відповіли, як вплине блокада кордону з Польщею на проїзд автобусів і приватних авто.

Крім того, ми раніше інформували, що польські перевізники розширюють блокаду на кордоні з Україною.

Читайте також: