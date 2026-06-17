У Слов’янську через удари РФ загинули троє цивільних, понад 100 будинків пошкоджено — прокуратура

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Унаслідок двох російських авіаударів по Слов’янську на Донеччині 16 червня загинули троє мирних жителів, ще п’ятеро людей дістали поранення, пошкоджено щонайменше 117 приватних будинків.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, перший удар російські війська завдали о 16:15 по приватному сектору міста, застосувавши авіабомбу ФАБ-250 з модулем УМПК. Внаслідок атаки у власному будинку загинула 81-річна жінка. Її чоловік отримав контузію.

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Менш ніж за дві години, близько 18:00, окупанти повторно атакували населений пункт. Внаслідок другого удару смертельні поранення отримали двоє місцевих жителів віком 36 та 37 років. Ще четверо цивільних зазнали травм.

Правоохоронці зазначають, що остаточні наслідки обстрілів ще встановлюють. Наразі відомо про пошкодження щонайменше 117 приватних житлових будинків.

За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури відкрито кримінальні провадження за фактом воєнних злочинів за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що раніше росіяни атакували обласний центр: є загиблий та поранені

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