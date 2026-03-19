Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
340
Час на прочитання
1 хв

У Словʼянську невідомий застрелив поліцейського та втік

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
У Словʼянську Донецької області невідомий убив поліцейського під час перевірки документів. Нападника шукають.

Про це повідомила Національна поліція України.

«Подія сталася у четвер, 19 березня, близько 11:30. Під час перевірки документів у підозрілого чоловіка той відкрив вогонь по наряду поліції. Від зазнаних вогнепальних поранень на місці загинув капітан поліції Олег Захаренко, старший дільничний офіцер поліції відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції», — йдеться у повідомленні.

Вбивство поліцейського у Слов’янську / © www.facebook.com/Національна поліція України

У поліції додали, що зловмисник втік. Тривають заходи щодо його затримання.

На місці працюють всі профільні служби.

Нагадаємо, 27 січня на Черкащині під час затримання підозрюваний у вбивстві відкрив вогонь по правоохоронцях, унаслідок чого загинули четверо поліцейських. Зловмисника ліквідували на місці. Голова Нацполіції Іван Вигівський висловив співчуття родинам загиблих.

