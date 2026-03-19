У Словʼянську невідомий застрелив поліцейського та втік
Під час перевірки документів чоловік відкрив вогонь по наряду поліції. Один із поліціянтів загинув на місці.
У Словʼянську Донецької області невідомий убив поліцейського під час перевірки документів. Нападника шукають.
Про це повідомила Національна поліція України.
«Подія сталася у четвер, 19 березня, близько 11:30. Під час перевірки документів у підозрілого чоловіка той відкрив вогонь по наряду поліції. Від зазнаних вогнепальних поранень на місці загинув капітан поліції Олег Захаренко, старший дільничний офіцер поліції відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції», — йдеться у повідомленні.
У поліції додали, що зловмисник втік. Тривають заходи щодо його затримання.
На місці працюють всі профільні служби.
Нагадаємо, 27 січня на Черкащині під час затримання підозрюваний у вбивстві відкрив вогонь по правоохоронцях, унаслідок чого загинули четверо поліцейських. Зловмисника ліквідували на місці. Голова Нацполіції Іван Вигівський висловив співчуття родинам загиблих.