У Словʼянську невідомий застрелив поліцейського та втік

У Словʼянську невідомий застрелив поліціянта

У Словʼянську Донецької області невідомий убив поліцейського під час перевірки документів. Нападника шукають.

Про це повідомила Національна поліція України.

«Подія сталася у четвер, 19 березня, близько 11:30. Під час перевірки документів у підозрілого чоловіка той відкрив вогонь по наряду поліції. Від зазнаних вогнепальних поранень на місці загинув капітан поліції Олег Захаренко, старший дільничний офіцер поліції відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції», — йдеться у повідомленні.

Вбивство поліцейського у Слов’янську / © www.facebook.com/Національна поліція України

У поліції додали, що зловмисник втік. Тривають заходи щодо його затримання.

На місці працюють всі профільні служби.

Нагадаємо, 27 січня на Черкащині під час затримання підозрюваний у вбивстві відкрив вогонь по правоохоронцях, унаслідок чого загинули четверо поліцейських. Зловмисника ліквідували на місці. Голова Нацполіції Іван Вигівський висловив співчуття родинам загиблих.