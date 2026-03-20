У Слов’янську оголосили примусову евакуацію дітей: перелік адрес

У Слов'янську оголосили примусову евакуацію неповнолітніх

Реклама

Збереження життя та здоров’я наймолодших українців залишається абсолютним пріоритетом в умовах жорстоких бойових дій. Саме тому з найбільш уразливих для ворожих атак районів Слов’янська, що на Донеччині, дітей вивозитимуть примусово, адже вони не здатні самостійно ухвалювати рішення про евакуацію.

Про підписання відповідного наказу повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у своєму офіційному Telegram-каналі.

З яких адрес вивозитимуть дітей

За словами очільника ОВА, наказ уже передано на погодження до Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів Кабміну. Під примусову евакуацію підпадають неповнолітні жителі таких вулиць та провулків:

Реклама

Вулиці: В’ячеслава Чорновола, Миронівська, Карпатська, Шахтарська, Орденоносців, Лисичанська, Попова, Нарвська, Ростовська, Таганрозька, Пирогова, Степна, Селезнівська, Широка, Великодня, Селянська, Лівобережна, Вербова, Макіївська, А. Солов’яненка, Г. Тимофєєва, Курортна, Січова, Молдавська, Енергетиків, Подольська (Подільська), Азовська, Б. Грінченка.

В’їзди: В’ячеслава Чорновола, Криничний.

Провулки: Миронівський, Карпатський, Шахтарський, Бурштиновий, Г. Тимофєєва, Райгородський, Лівобережний, Широкий, А. Солов’яненка, Селянський.

Ситуація на фронті на Донеччині

Необхідність таких радикальних кроків щодо порятунку населення продиктована вкрай складною ситуацією на передовій. Як зазначають аналітики проєкту DeepState, російські окупаційні війська продовжують тиснути на оборонні рубежі ЗСУ і нещодавно просунулися в районах трьох населених пунктів Донеччини: у селі Різниківка, а також поблизу Покровська та села Новомаркове.

Загалом армія РФ веде наступальні дії на більшості ділянок фронту — від півночі Сумщини до півдня Запорізької області. Експерти попереджають, що ворог суттєво нарощує інтенсивність атак та накопичує ресурси для масштабної весняно-літньої кампанії.

Найгарячішою точкою залишається Донецька область, зокрема Покровський напрямок. За даними Інституту вивчення війни (ISW), росіяни мали часткове просування в районі Лимана та Покровська (поблизу Новоселівки та на північ від Затишка). На цій ділянці окупанти масово застосовують мототехніку, десятки одиниць якої щоденно знищують ЗСУ. Лише за останній час українські захисники зупинили тут 54 штурмові дії агресора, а важкі бої точилися в районах населених пунктів Торецьке, Родинське, Мирноград та Покровськ.