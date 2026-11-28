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У Слов’янську з-під завалів п’ятиповерхівки дістали останнє тіло: загинули 10 людей, зокрема дитина
Рятувальники шість днів розбирали завали знищеної російським авіаударом п’ятиповерхівки попри постійну загрозу повторних обстрілів і дронів, і 28 листопада деблокували з-під руїн останнє тіло.
У Слов’янську на Донеччині завершили пошуково-рятувальну операцію на місці влучання російської авіації у п’ятиповерховий житловий будинок — внаслідок атаки загинули 10 людей, серед яких є дитина.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram.
За даними надзвичайників, сьогодні, 28 листопада, з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки деблокували тіло останнього загиблого.
Що відомо про рятувальну операцію
Пошукові роботи на місці трагедії тривали шість днів — з моменту російського авіаудару 22 листопада.
За цей час фахівці ДСНС розібрали 402,5 тонни зруйнованих будівельних конструкцій.
Роботу рятувальників постійно ускладнювала безпекова ситуація: розбір завалів неодноразово доводилося призупиняти через загрозу повторних ударів та активність російських безпілотників.
Нагадаємо, 22 листопада ворог завдав авіаудару по місту, влучивши у п’ятиповерховий житловий будинок. Частина будівлі зазнала руйнувань, під завалами опинилися люди.
Раніше, 2 листопада, російські війська вдарили двома керованими авіабомбами по житлових кварталах Слов’янська. Унаслідок обстрілу загинула 68-річна жінка, ще від шести до семи людей дістали поранення.