У Слов’янську завершено аварійно-рятувальні роботи / © ДСНС

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У Слов’янську на Донеччині завершили пошуково-рятувальну операцію на місці влучання російської авіації у п’ятиповерховий житловий будинок — внаслідок атаки загинули 10 людей, серед яких є дитина.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram.

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За даними надзвичайників, сьогодні, 28 листопада, з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки деблокували тіло останнього загиблого.

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Що відомо про рятувальну операцію

Пошукові роботи на місці трагедії тривали шість днів — з моменту російського авіаудару 22 листопада.

За цей час фахівці ДСНС розібрали 402,5 тонни зруйнованих будівельних конструкцій.

У Слов’янську завершено аварійно-рятувальні роботи / © ДСНС

У Слов’янську завершено аварійно-рятувальні роботи / © ДСНС

У Слов’янську завершено аварійно-рятувальні роботи / © ДСНС

У Слов’янську завершено аварійно-рятувальні роботи / © ДСНС

У Слов’янську завершено аварійно-рятувальні роботи / © ДСНС

У Слов’янську завершено аварійно-рятувальні роботи / © ДСНС

У Слов’янську завершено аварійно-рятувальні роботи / © ДСНС

У Слов’янську завершено аварійно-рятувальні роботи / © ДСНС

Роботу рятувальників постійно ускладнювала безпекова ситуація: розбір завалів неодноразово доводилося призупиняти через загрозу повторних ударів та активність російських безпілотників.

Нагадаємо, 22 листопада ворог завдав авіаудару по місту, влучивши у п’ятиповерховий житловий будинок. Частина будівлі зазнала руйнувань, під завалами опинилися люди.

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Раніше, 2 листопада, російські війська вдарили двома керованими авіабомбами по житлових кварталах Слов’янська. Унаслідок обстрілу загинула 68-річна жінка, ще від шести до семи людей дістали поранення.

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