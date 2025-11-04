У Слов'янську загинула волонтерка, яка опікувалася тваринами: подробиці

Волонтерка Олена Полиніна, яка загинула у Слов'янську

У Слов’янську 30 жовтня під час російського обстрілу загинула волонтерка Олена Полиніна. Жінка допомагала безпритульним тваринам на прифронтових територіях.

Про це повідомляють в організації U-Hearts.

Росіяни цинічно вбили волонтерку, яка саме взяла корм і поїхала годувати тварин. По місту противник вдарив з РСЗВ. Крім Олени, жертвами РФ стали ще двоє людей.

Обстріл Слов’янська 30 жовтня

Що відомо про дівчину

Як зазначається, після початку повномасштабного вторгнення Олена з родиною виїхала зі Слов’янська до Луцька. Дівчина започаткувала волонтерську діяльність — відправляла гуманітарну допомогу на Донеччину. Згодом сім’я переїхала до Києва. Але пізніше таки повернулася додому, щоб піклуватися про покинутих собак і котів.

Волонтерка Олена, яка загинула у Слов'янську

Олена — це людина, яка постійно ризикувала своїм життям під обстрілами заради тих, кого немає кому захистити.

В U-Hearts відреагували на смерть волонтерки з сумом та болем втрати.

«Олена рятувала життя до самого кінця. Її доброта, відданість і любов до тварин залишаться прикладом для всіх, хто продовжує цю справу. Наші щирі співчуття її родині — чоловіку Андрію, донькам та батькові. Пам’ять про Олену житиме в тих, кого вона захищала, і в серцях усіх, хто знав її добро», — зазначили в U-Hearts.

Раніше на Донеччині внаслідок російської атаки загинула волонтерка з Великої Британії. Йдеться про 69-річну Енні Льюїс Марффі.

Жінка прибула до України в червні 2025 року. Вона привезла джип, заповнений припасами для охопленої війною України. Вже за кілька днів її вбили росіяни.

На жаль, її тіло не можуть евакуювати через постійні обстріли.