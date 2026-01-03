У Слов’янську залишаються майже 5 тисяч дітей — голова МВА

Слов’янськ / © facebook/Павло Кириленко

Реклама

У Слов’янську Донецької області станом на початок січня залишаються близько 50 тисяч цивільних мешканців, з них приблизно 4 800 — діти. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Вадим Лях, - пише “Громадське”.

За його словами, до початку повномасштабного вторгнення Росії у місті проживало майже 100 тисяч людей. Під час активних бойових дій у 2022 році населення скоротилося до приблизно 18 тисяч осіб через масові евакуації. Відтоді кількість мешканців поступово змінюється, однак відтік людей триває.

Очільник МВА зазначив, що після новорічних свят частина жителів планує виїзд зі Слов’янська через постійні обстріли та безпекову ситуацію. Через припинення залізничного сполучення зі Слов’янська та Краматорська евакуація відбувається через Барвінкове на Харківщині — власним транспортом, автобусами або за допомогою волонтерів.

Реклама

Вадим Лях також повідомив, що станом на 2 січня у місті немає критичних проблем з електропостачанням, водою, газом і теплом, а комунальні служби працюють у штатному режимі.

Водночас ситуація на Донеччині залишається напруженою: російські війська продовжують обстріли населених пунктів області, зокрема з використанням безпілотників.