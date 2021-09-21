У "Слузі народу" назвали дії Разумкова "некомандними", а стосунки з ним "складною виробничою ситуацією"

Нардепи мають право ініціювати питання про відставку Разумкова з посади спікера.

Перший заступник голови депутатської фракції “Слуги народу” Олександр Корнієнко охарактеризував стосунки політсили і спікера ВР Дмитра Разумкова як "складну виробничу ситуацію". Водночас дії Дмитра Разумкова Корнієнко називає мовляв "некомандними".

Про це Олександр Корнієнко розповів журналістам у кулуарах парламенту 21 вересня.

"У нас зараз з головою Верховної Ради все в режимі переписки. Ну письмово ми вже спілкуємося, така вже в нас ситуація...Можна давати різні дефініції тому, що відбувається. Можна назвати "конфлікт", "конфронтація", "суперечності", "протилежності" - тут дуже великий синонімічний ряд. Ми для себе це називаємо, що у нас складна виробнича ситуація", - відповів нардеп.

Також, відповідаючи на запитання, чи для самого Корнієнко Разумков залишається частиною "Слуги народу", той відповів: "Більшу частину дій, які відбулися за останні кілька днів, я б відносив до некомандних дій з боку Дмитра Олександровича...Депутати можуть збирати підписи (за відставку. — ред.), регламент чітко визначає процедуру. Якщо я побачу підписи, я тоді зроблю свій вибір”.

Наприкінець він додав, що наразі не чув розмов у Раді про збір підписів за відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова і нагадав, що спершу на засіданні фракції мають розглянути це питання.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував чутки про начебто його призначення на місце спікера парламенту Дмитра Разумкова. Він заявив, що таку інформацію поширює той, хто в ній зацікавлений, і своєю посадою він цілком задоволений. Водночас через поширення цих чуток зі Стефанчука зняли деякі повноваження.

Як повідомлялося, голова Верховної Ради Дмитро Разумков допустив відставки в уряді цієї осені. На його думку, деякі міністри можуть піти з посади за власним бажанням, інші - у "добровільно-примусовому форматі".

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