У "Слузі народу" пропонують дозволити виїзд за кордон ще одній категорії чоловіків

Перетин кордону під час мобілізації 2025 / © ТСН.ua

Реклама

Народна депутатка від «Слуги народу» Галина Янченко запропонувала дозволити виїзд за кордон не лише для молоді, але й для тих, хто має відстрочку від мобілізації.

Про це нардепка написала у Facebook.

«Як на мене, то можна знімати заборону (про виїзд за кордон — ред.) повністю. Наприклад, для всіх, у кого є підстави для відстрочки, військовослужбовцям, що звільнились тощо», — запропонувала Галина Янченко.

Реклама

«Судово-юридична газета» нагадує, що наразі заборона виїзду діє не лише для чоловіків, але й для жінок, які не є військовозобов’язаними. Це жінки-держслужбовці, судді, керівниці структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування тощо. Про них депутатка не згадувала.

Також на початку серпня 2025 року Рада суддів України зверталася до прем’єрки Юлії Свириденко з приводу того, щоб дозволити жінкам, які працюють у судовій системі, вільний перетин кордону.

Нагадаємо, що президент Зеленський доручив спростити перетин кордону для молодих українців віком від 18 до 22 років.