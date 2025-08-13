- Дата публікації
У "Слузі народу" пропонують дозволити виїзд за кордон ще одній категорії чоловіків
Чоловіки, що мають відстрочку від мобілізацїі, можуть отримати змогу виїздити за кордон.
Народна депутатка від «Слуги народу» Галина Янченко запропонувала дозволити виїзд за кордон не лише для молоді, але й для тих, хто має відстрочку від мобілізації.
Про це нардепка написала у Facebook.
«Як на мене, то можна знімати заборону (про виїзд за кордон — ред.) повністю. Наприклад, для всіх, у кого є підстави для відстрочки, військовослужбовцям, що звільнились тощо», — запропонувала Галина Янченко.
«Судово-юридична газета» нагадує, що наразі заборона виїзду діє не лише для чоловіків, але й для жінок, які не є військовозобов’язаними. Це жінки-держслужбовці, судді, керівниці структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування тощо. Про них депутатка не згадувала.
Також на початку серпня 2025 року Рада суддів України зверталася до прем’єрки Юлії Свириденко з приводу того, щоб дозволити жінкам, які працюють у судовій системі, вільний перетин кордону.
Нагадаємо, що президент Зеленський доручив спростити перетин кордону для молодих українців віком від 18 до 22 років.