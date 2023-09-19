У "Слузі народу" пропонують в'язням крутити педалі і виробляти електрику - законопроєкт

У п'ятницю, 15 вересня, у Верховній Раді зареєстрували один із креативних законопроєктів під номером 10057. Його мета полягає у тому, щоб мотивувати 50 тис в'язнів генерувати електроенергію через велогенараційні установки.

Про це повідомив у Мережі народний депутат Сергій Гривко.

Він розповів, якщо законопроєкт приймуть, то упродовж місяця вони будуть виконувати норми визначені Міністерством Юстиції.

"Термін ув'язнення зменшиться на 3 дні, але не більше 10 місяців в рік. Тобто за рік в'язень може зменшити на 30 днів термін ув'язнення. Що вплине прямо на економію щодо його утримання - приблизно до 8% (до 200 млн в грн)", - йдеться у повідомленні.

За словами депутата, цим законопроєкт відкриє альтернативні можливості для наповнення енергетичної системи, які можливо імплементувати у активний спорт, спортивні зали та інші структури.

"Було б круто побачити тренажерний зал, який генерує електроенергію. Щоб створити щось нове, потрібно діяти рішуче, наполегливо, креативно та інакше! Всі ресурси заради перемоги", - додав Гривко.

Тим часом влада Прикарпаття заявляє, що інформація про заборону шпиталізацій мешканців області без погодження з територіальним центром комплектування не відповідає дійсності.

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