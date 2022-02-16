У "Слузі народу" розповіли, які санкції очікуватимуть нардепів, що виїхали з України

У "Слузі народу" розповіли, які санкції очікуватимуть нардепів, що виїхали з України

Очільниця фракції "Слуга народу" припустила, що закон може заборонити нардепам покидати межі України у критичний період.

Народних депутатів, які вирішать вилетіти за кордон, ймовірно не випускатимуть з країни.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua заявила керівниця партії та заступниця очільника фракції "Слуга народу" у ВР Олена Шуляк.

Так, за її словами, законопроєктом можна передбачити всі необхідні законні механізми, аби зупинити нардепів від виїзду з України.

"Звичайно ми хочемо, щоб це був конституційний закон. Можна знайти способи прописати його таким чином, щоб він повністю відповідав вимогам законодавства", — наголосила Шуляк.

Очільниця фракції "Слуга народу" припустила, що закон може заборонити нардепам покидати межі України у критичний період.

"Коли буде прецедент, за потреби митники просто не випустять за кордон, наприклад, народних депутатів, які вирішили десь вилетіти, коли вони потрібні тут ухвалювати необхідні рішення", — сказала Шуляк.

Крім того, депутатка зазначила, що не всі депутати, яких підозрюють у виїзді з України, насправді покинули державу.

"Днями про нашого колегу Олександра Аліксійчука написали, мовляв, його нема в країні. Потім ще 25 інших медіа передруковували цю інформацію. А він у цей час сидить на фракції в ОПУ, а в ЗМІ несеться, що він виїхав", — розповіла Шуляк.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ поширилась інформація про те, що близько 20 нардепів вилетіли з України на приватних літаках. Після цього Володимир Зеленський встановив дедлайн нардепам і олігархам на повернення до України, бо "інакше будуть серйозні висновки". Згодом голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що народні депутати України, які перебувають за кордоном, починають повертатися до України.

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