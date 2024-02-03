У смертельній аварії на Рівненщині загинули багатодітні батьки: осиротіли 13 дітей

В смертельній ДТП з мікроавтобусом і вантажівкою, яка сталася 2 лютого території Березнівської громади Рівненської області, загинуло чотири людини. Вони були багатодітними батьками.

Про це повідомив керівник Рівненської ОВА Олександр Коваль.



"Без батьків та матерів залишилися діти з двох родин цієї громади. В одній із сімей батьків втратило вісім неповнолітніх дітей, в іншій - п’ятеро. Нині усі неповнолітні перебувають з родичами", - наголосив очільник області.

За його словами, служба у справах дітей стежить за ситуацією.

За даними слідства, 50-річний водій мікроавтобуса виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із вантажівкою. На місці ДТП загинули водій мікроавтобуса та дві пасажирки, яким було 47 і 43 роки, а 44-річний чоловік помер у лікарні.

Нагадаємо, напередодні моторошна ДТП сталася на Рівненщині. На автодорозі поблизу села Михалин Березнівського району зіткнулися вантажівка "DAF" та "Mercedes-Benz Vito". Спочатку повідомлялося про трьох загиблих.

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