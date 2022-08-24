У смертельній ДТП на Закарпатті загинули двоє дітей та 25-річний водій: фото

Сьогодні, 24 серпня, в селі Ганичі Тячівського району Закарпатської області в ДТП загинули 25-річний водій Volkswagen Passat та двоє його пасажирів – 7-річний хлопчик та 17-річна дівчина. Повідомлення про аварію правоохоронці отримали близько 4:00 год.

Про це поінформували у поліції Закарпатьскої області.

Як з’ясували працівники поліції, рухаючись по вулиці Народній, 25-річний водій автомобіля Volkswagen Passat, місцевий житель, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Внаслідок цього автомобіль зіткнувся з деревом та перекинувся на дах.

Фото: Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

Окрім водія, у салоні автомобіля перебувало ще троє пасажирів: 7-річний хлопчик та двоє 17-річних дівчат, теж мешканців села Ганичі. Від отриманих травм водій автомобіля, 7-річна дитина та одна з дівчат загинули на місці події.

Фото: Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

За цим фактом слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб).

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